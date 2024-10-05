Strazburg'daki 'Adalet Yürüyüşü' Fransız basınında

Fransa'nın önde gelen ulusal gazetelerinden *l’humanité gazetesi*, Strazburg’da düzenlenen adalet yürüşünü sayfalarına taşıdı.





''Avrupa Parlamentosu üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Türkiye'yi siyasi tutukluları serbest bırakmaya zorlaması için Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulunuyor.'' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi:











Takvimlerin tesadüfü: Erdoğan’a karşı en büyük muhalefet partisinin eş başkanı, Türk milletvekili Tülay Hatimoğulları (DEM) Çarşamba günü Strazburg’daki Avrupa Konseyi’ne parlamento meclisi oturumuna katılmak için gelirken, 'Türk Hizmet hareketine yakın 3.000’den fazla kişinin katıldığı bir gösteri de Avrupa Sarayı önünde müzik ve siyasi sloganlar eşliğinde Türkiye’de hapsedilen yüzlerce siyasi tutuklu için özgürlük talep ediyordu. Hizmet Hareketi'nin, ABD’de sığınmacı olarak bulunan bir imamın yönettiği Sünni eğilimli bir hareket olması ile laik, Kürt davasını, eşitlikçiliği, kadın haklarını ve çevreyi savunan siyasi gruplar arasında bir yakınlık bulunmamakla birlikte, hepsi Erdoğan’ın zindanlarında hapsedilen tüm siyasi tutukluları savunmak için bir araya geliyor.''













DEM partisi eş başkanı, “Siyasi tutukluların özgürlüğü ve insan haklarına saygı evrensel bir meseledir ve bu uluslararası ilkeleri savunmak için grup farklarına girmeye gerek yok. Bu ilkelerin savunulması bizim için son derece önemli, yan yana olmak gerekli değil, asıl olan bunların savunulmasıdır,” diye açıklıyor.





''Erdoğan karşıtları arasında bölünmeler var, ama Erdoğan’ın mağdurlarını savunmak söz konusu olduğunda, fark yok, hepimiz eşitiz. Bir gün Türkiye’de demokrasi olursa, bu herkes için iyi olacak, Kürtler ve Hizmet Hareketi gönüllüleri için de. Şu anda, Kürtler ve Hizmet Hareketi gönüllüleri Erdoğan rejimine karşı iki ana muhalefettir, tüm muhaliflerle birlikte mücadele etmek gerekir'' diye yanıt veriyor, Hizmet Hareketi gönüllüsü insan hakları savunucuları kolektifinin koordinatörü Rumi Bey.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’ye, siyasi tutukluların haklarına saygı göstermesi için giderek daha fazla karar verirken, sahada hiçbir şey değişmiyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM, eski HDP) eş başkanı, Türk milletvekili Tülay Hatimoğulları, Avrupa Konseyi’ni Türkiye’deki insan haklarının kötüleşen durumu karşısında sert bir tutum almaya çağırmak için Strazburg’a geldi.