Samanyolu Haber /Sağlık / Stresin saçları beyazlattığı ispat edildi /23 Ocak 2020 16:45

Stresin saçları beyazlattığı ispat edildi

Araştırmacılar stresin sinirlerin saçta renk pigmentlerini üreten kök hücrelerin yok olmasına sebep olan bir hormon salgıladığını keşfetti.

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Harvard Üniversitesi'nde Dr. Ya-Chieh Hsu liderliğindeki bir araştırma heyeti aşırı stres ve saçların beyazlaması arasındaki ilişkiyi ispat etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Hsu ve ekibi teorilerini ilk olarak fareler üzerinde denedi. 

Kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttıran ekip, kemirgenlerin tüylerinin erkenden beyazlamaya başladığını müşahede etti.

Hsu'nun liderlik ettiği araştırma stresin "kavga et-kaç" tepkisine sebep olacak kadar yüksek olmadığı zamanlarda bile sempatik sinir sistemini devreye soktuğunu aktardı. 

STRESİN SEBEP OLDUĞU SİNYALLER SAÇ UZATMA GİBİ ANLAŞILIYOR

Araştırmaya göre stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini algılıyor. 

Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza kuruyor ve daha fazla renkli saç üretemiyor.

Dr. Hsu, "Birkaç günün ardından bile pigment üreten kök hücreler yok oldu. Bu hücreler işlevini kaybettikten sonra sonra yeni pigment üretemezsiniz." dedi.

Kavga et ya da kaç tepkisi genellikle yararlı bir tepki olarak nitelendirilse bile vücuttaki birçok faaliyeti de sonlandırıyor. 

STRESİN ŞİDDETİ VE SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Yeniden üretim sistemi de hayatta kalma mücadelesi esnasında vücut tarafından hayati olarak değerlendirilmediği için sonlandırılan faaliyetlerden biri.

Bu etki stresin şiddetine ve sürekliliğine göre kalıcı olabiliyor. Kısa süreli ve görece az stres altında yeniden üretim gerçekleşebiliyor. 

Araştırmacılar edindikleri tespitlerin vücudun zaman içerisinde ilaçlara cevap vermeyi bırakmasına dair  çalışmalara katkı sağlayacağını düşünüyor.
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