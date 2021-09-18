Samanyolu Haber /Medya / Stüdyodaki kaprisleri kameramanı bayılttı /18 Eylül 2021 11:09

Stüdyodaki kaprisleri kameramanı bayılttı

TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin canlı yayın sırasında “Düzgün görüntü al” şeklinde azarladığı stüdyo kameramanının bayıldığı öne sürüldü. Kameraman çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin dün gece sunduğu TRT Ana Haber Bülteni sırasında krize neden olduğu iddia edildi. Dede’nin azarladığı kameramanın bayıldığı medya sitelerinde gündem oldu.

BAYILAN KAMERAMAN HASTANEYE KALDIRILDI

TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin canlı yayın sırasında stüdyo kameramanına, “Beni takip edeceksin, düzgün görüntü al” şeklinde konuşması ikili arasında tartışmaya neden oldu. Medyatava’nın haberine göre, olay sırasında Dede’nin bu sözleri üzerine kameraman, “Bizi zaten yönetmen yönetiyor. Onun söylediklerini yapıyoruz” diyerek Dede’ye karşı çıktı. Ana haber sunumu sırasında yaşanan bu tartışma sonucunda daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kameraman baygınlık geçirdi. Kameramanın TRT’ye çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

DEDE, SEDAT PEKER’İN DE HEDEFİNDE

Önceki yıllarda Sedat Peker’e yakın duran ve ondan “altın tespih” aldığı öne sürülen Dede’nin TRT Ana Haber’de Sedat Peker’e “suç örgütü lideri” demesi Peker’in yakınlarının tepkisini çekmişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dede’ye yönelik ağır ifadeler kullanarak, “Sen gerçekten vefasız ve şeref yoksunu bir insansın. Ayrıca güzel günlerde birlikteyken bugünler de kıvıran ve vefayı unutan bir zavallısın. Sn. Sedat Peker’in şerefli adını o lağım ağzına bir daha sakın alma” dedi.
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