Samanyolu Haber /Dünya / Stuttgart havalimanında şok, gurbetçinin iç çamaşırından binlerce euro çıktı /14 Mart 2021 00:09

Stuttgart havalimanında şok, gurbetçinin iç çamaşırından binlerce euro çıktı

Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere kontrol noktasında 36 bin avro ile yakalanan Türk kadının parasına el konuldu. Paranın 23 bin 400 avrosunun Türk yolcunun sütyeninden çıkması, Alman polisleri şaşkına çevirdi.

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Almanya’nın Stuttgart Havalimanı'nda, 60 yaşındaki Türk yolcunun, nakit beyan etmediği gerekçesiyle kontrol noktasında toplam 36 bin avrosuna el konuldu.

Federal Polis Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Stuttgart havalimanından Türkiye'ye gitmek isteyen 60 yaşındaki Türk asıllı bir kadın hava güvenlik kontrol noktasında yapılan aramada toplam 36.600 avro nakit para tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GERİYE KALAN PARAYI SÜTYENE GİZLEMİŞ

Federal polis yaptığı açıklamada, “Paranın 23 bin 400 avrosu sütyene dikili halde ele geçirilmiştir. Şaşkınlık içinde gerçekleştirilen aramada kadın yolcuya ait geriye kalan 13 bin avro nakit para el bagajından çıktı.

Toplam 36 bin avroya el konularak gümrüğe teslim edildi” denildi. Federal polis, nakit beyan edilememesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin avronun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit paraya, el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.
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