Samanyolu Haber /Dünya / Stuttgart'ta uyuşturucu kontrolü şehri karıştırdı: Dükkanlar yağmalandı, polis dövüldü /22 Haziran 2020 10:05

Stuttgart'ta uyuşturucu kontrolü şehri karıştırdı: Dükkanlar yağmalandı, polis dövüldü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Stuttgart kentinde yüzlerce kişi sokaklarda protestolar düzenledi, dükkanların camlarını kırdı, yağmaladı ve polise saldırdı. Almanya yetkilileri, "daha önce eşi benzerini görmedikleri bu taşkınlık" karşısında şoke olduklarını ifade etti.

SHABER3.COM

Yarısı Alman vatandaşı olan 24 kişi olaylar sebebiyle gözaltına alınırken, 19 polis memuru yaralandı. Stuttgart Emniyet Müdürü Franz Lutz, "Gördüklerim sonucunda dilimi yuttum. 46 yıldır görevdeyim, hiç böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Stuttgart Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre eylemler, polisin 17 yaşında bir kişinin uyuşturucu taşıyıp taşımadığını kontrol etmesinin ardından başladı.

Şehrin en büyük meydanı olan Schlossplatz'taki birçok kişi kısa süre sonra polisin üzerini aradığı adamın etrafında toplanıp polise taş ve şişe atmaya başladı. Protestoculardan bazıları sopalarla polis arabalarının camlarını kırdı.

Yerel kanal SWR'ye göre bir mücevher ve bir telefon dükkanı tamamıyla soyuldu. Toplamda 9 mağazanın yağmalandığı ve 14'ünün de tahrip edildiği ifade edildi.

Protestoların yatıştırılması 4 buçuk saat sürerken, Sosyal Demokrat Pati bölge milletvekili Sascha Binden, "iç savaş gibiydi" yorumunda bulundu.

Polis, eylemlere katılan kişilerin siyasi bir gerekçesi olmadığını ve "partici insanlar" olduklarını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Stuttgart'ta uyuşturucu kontrolü şehri karıştırdı:... Sonraki Haber >>

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:05