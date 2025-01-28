Su-35 savaş uçakları artık İran’da!

Teslim edilen uçakların sayısı ve anlaşmanın maliyeti açıklanmadı, ancak tahminlere göre bütçesi 4,5 ila 5 milyar dolar arasında olabilir.





İranlı kaynaklara göre, ilk Su-35 uçakları Kasım 2024’te teslim edildi. İlk iki uçak, Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki Komsomolsk-na-Amure havacılık fabrikasında düzenlenen özel bir törenle İran’a gönderildi.





Uçaklar, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’na parçalar halinde taşındı ve burada montajı tamamlandıktan sonra Hamadan şehrindeki bir askeri üsse sevk edildi. Uçaklar burada test uçuşlarına tabi tutuldu ve operasyonel hizmete alındı.





Anlaşmanın Detayları ve Geleceği





Başlangıçta taraflar 25 uçak üzerinde anlaşmış olsa da, siparişin 50 adede çıkarıldığı bildiriliyor. İran’ın bu alımı, BM Güvenlik Konseyi’nin 2020 yılında ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından mümkün oldu. Rusya, daha önce 2015 yılında Çin’e benzer özelliklere sahip 24 Su-35 uçağı teslim etmişti.





Rusya-İran askeri iş birliği, özellikle İran’ın nükleer programı üzerindeki müzakerelere ve ABD ile ilişkilerine bağlı olarak şekillenecek. Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nden Vladimir Sajin’e göre, İran’ın ekonomik sorunları nedeniyle Batı ile ilişkileri geliştirme çabası öncelikli durumda.





Sajin, İran’ın ABD ile olası yeni bir nükleer anlaşma kapsamında Moskova ile iş birliğini sınırlandırmasının bir şart olabileceğini ifade etti. Ancak, mevcut İran yönetiminin Rusya ile imzaladığı tüm anlaşmaları tamamlayacağına da dikkat çekiyor.





Bu anlaşma, Tahran’ın askeri kapasitesini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, İran’ın dış politikadaki yönelimi ve ABD ile müzakerelerin geleceği, Moskova ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.