"Şu an biz doktor dövüyoruz" diyen AKP'li kadın için savcılık karar verdi

Katıldığı bir sokak röportajında "Sonuna kadar Reis... Şu an biz doktor dövüyoruz. O rahatlık, daha bunun ötesi mötesi yok” sözlerine karşı yapılan suç duyurusu sonunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.







Kararın gerekçesinde, “Söz konusu eylem, talihsiz bir açıklamadan ibarettir” denildi.





Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “meçhul şahıs” olarak tanımladığı kişi hakkında verdiği takipsizlik kararına ilişkin bir de gerekçe açıkladı.





Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gerekçeli Kararında Özetle Şu Görüşler Yer Aldı:

“Suç işlemeye tahrik suçu yönünden şikayete konu ifadelerin suç işlemek için alenen tahrik niteliğinde olmadığı, meçhul şahsın sağlık çalışanlarına yönelik toplumu şiddet içerikli eylemlerde bulunmaya davet etmediği, kendince doktorları beğenmemin, doktorları dövebilmenin sözde özgürlük olduğunu düşündüğü düşünce açıklamasından ibaret eylemlerinin suç işlemeye alenen tahrik niteliğinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Şikayete konu ifadelerin kanun kapsamında olan gruba yönelik olmadığı gibi kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeye neden olduğuna dair de somut olguların mevcut olmadığı söz konusu ifadelerden halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik suçunun da çıkarılamayacağı bu sonucunu çıkarılabileceği iddia edilse de eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğundan söz edilemeyeceği, söz konusu eylemin talihsiz bir açıklamadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.”