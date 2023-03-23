Samanyolu Haber /Gündem / Şu an yapılanlar nükleer kıyameti yaklaştırıyor /23 Mart 2023 13:56

Şu an yapılanlar nükleer kıyameti yaklaştırıyor

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev önde gelen Rus medya organlarına verdiği toplu röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Dimitri Medvedev, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, "Almanya'ya gelmesi halinde Almanya'nın Vladimir Putin'i tutuklamak zorunda kalacağı" açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Medvedev bunu "savaş ilanı" olarak yorumlayacaklarını belirterek, “Bunun asla gerçekleşmeyecek bir durum olduğu açık olmakla birlikte farz edelim nükleer bir devletin şu anki başkanı, örneğin Almanya topraklarına geldi ve tutuklandı. Bu ne demektir? Rusya Federasyonu'na savaş ilanı demektir” dedi.

"Ukrayna'nın Rusya'nın bir parçası olduğunu" söyleyen Medvedev,, “Açık konuşmak ve dürüst olmak gerekirse Ukrayna Rusya'nın bir parçası. Ancak jeopolitik nedenlerle ve yaşananların tarihi nedeniyle, farklı apartmanlarda yaşadığımız gerçeğine uzun süre katlandık” ifadelerini kullandı.

"Moskova'nın Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan yerli Rus nüfusa sahip bölgelerin "hayali sınırlarını" hesaba katması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Medvedev ayrıca, "yalnızca güç dilinden anladıkları için bazı ülkeler ve siyasi bloklarla müzakere etmenin anlamsız olduğunu" savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Kiev'e Batı silahlarının tedariki nedeniyle nükleer kıyametin yaklaştığını söyledi.

Daha önce, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabelle Goldie, Londra'nın askeri yardımın bir parçası olarak Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren bir grup zırh delici mermi göndereceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kiev'e bu tür mühimmat tedarikinin çatışmanın tırmanmasına yol açacağını vurguladı.
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