Şu anda cezaevinde kaç kanserli var?

SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





Cezaevlerindeki hak ihlalleri birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle son dört yılda pek çok insan kanser olup ya cezaevinde öldü ya da tahliye edildikten kısa bir süre sonra sevdiklerine veda etti. Hasta tutuklular için bugün en büyük sorun sağlık hizmetlerine zamanında ulaşamamak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu zorluk ikiye, üçe katlandı.







Cezaevlerinde kanser dışında birçok nedenden de hayatlar yok olup gitti. Kalp krizi, beyin kanaması, koronavirüs nedeniyle de birçok insan hayatını kaybetti.













Bold Medya, Temmuz 2016 ile Ocak 2021 arasında cezaevinde kanser olup öldüğü bilinen masum insanları haberleştirdi. Kayıtlara göre Türkiye cezaevlerinde son 4 yılda kanser nedeniyle ölen 41 kişi bulunuyor. Bu sayı daha da fazla olabilir. Bazı aileler gördükleri baskı ve yaşadıkları hukuksuzluklar nedeniyle yaşadıklarını saklıyor, susmayı tercih ediyor.





Cezaevinde kanser olduktan sonra ilk hayatını kaybeden kişi öğretmen Fatih Korkmaz. Bartın Cezaevinde tutukluyken beyin kanserine yakalanan Korkmaz 25 Ekim 2016’da hayatını kaybetti. Son kişi ise çok genç bir öğrenci. Sincan Cezaevinde lenf kanserine yakalanan kursiyer teğmen Ercan Dağhan 4 Ocak 2021’de vefat etti.





“KEŞKE EŞİM ÖLMEDEN KONUŞSAYDIM”

Akademisyen Ahmet Turan Özcerit, tıbbı mümessil Deniz Hakan Şen, polis memuru Kadir Eyce, öğretmen Engin Erol, işadamı Medeni Arifoğlu, yönetmen Fatih Terzioğlu, gazeteci Mevlüt Öztaş, komiser Ümit Gökhasan, öğretmen Tacettin Toprak, askeri öğrenci Yusuf Kur sosyal medyada en çok gündeme gelen isimler olduğu için ölüme giden süreçte neler yaşadıklarını biliniyor. Bold Medya olarak bu hastaların yaşadıklarını belgeleriyle ortaya koyduk.





Ancak ne yaşadığı bilinmeyen birçok insan var. Bazıları hakkında çok az bilgiye ulaştık. Özellikle ilk dönemlerde vefat edenler hakkında bilgi, belge ve fotoğraf yok denecek kadar az. Son 2-2,5 yıldır ölenlerle ilgili nispeten daha çok bilgi vardı. Aile yakınları da bu konuda daha bilinçli. Malatya ve Bingöl cezaevlerinde kaldıktan sonra böbrek kanserine yakalanan Bingöllü işadamı Medeni Arifoğlu 25 Ocak 2020’de hayatını kaybetti. Nuran Arifoğlu eşinin neler çektiğini, bir hasta yakını olarak resmi süreçlerde kendisinin neler yaşadığını eşinin vefatından sonra anlatabildi ve bir pişmanlığını da şöyle dile getirmişti: “Keşke eşim ölmeden konuşsaydım”.





ŞU ANDA CEZAEVLERİNDE KAÇ KANSERLİ VAR?

Şu anda Türkiye cezaevlerinde bilinen kanserli hasta sayısının 9 olduğu aktarılıyor. Lenf kanseri olan iş adamı Ali Kaya Rize Kalkandere Cezaevinde, testis kanseri Ahmet Karakuş Manisa T Tipi Cezaevinde tutuklu. Tiroid kanseri Abdülaziz Örpek, bağırsak kanseri Ali Osman Ünal Kırşehir Cezaevinde, cilt kanseri Ahmet Polat Önel Kandıra Cezaevinde bulunuyor. Lösemi Rıdvan Yıldız Silivri, lösemi Yasin Akaslan ise Sincan Cezaevinde tutuklu. Adının açıklanmasını istemeyen iki kanser hastası var. E. K. Antalya L Tipi Cezaevinde, 1 kişi de Amasya Cezaevinde.





İŞTE 4 YILDA BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERİLEN 41 CAN



