Samanyolu Haber /Gündem / 'Su ikramı'nı hizmete sunan Bakan Uraloğlu'na olay tepki: 'Su içerek mi bu kafayı buldunuz? /16 Eylül 2025 14:23

'Su ikramı'nı hizmete sunan Bakan Uraloğlu'na olay tepki: 'Su içerek mi bu kafayı buldunuz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun havayollarında iç hatlarda 'su ikramı'na başlandığına ilişkin duyurusuna muhaletten tepki geldi. Milletvekilleri, "Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor" dedi.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık. 'Bir bardak suyun lafı mı olur?' diyenler olabilir ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
"SU İKRAMINI HİZMET SANIYOR"
Uraloğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasında milletvekilleri de yer aldı. 

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Uraloğlu'na  "Uçak biletleri 5 bin TL. Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi! Su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor. Buna birisi hatırlatsa: Senden önce su ve sandviç ikramı vardı zaten. Gerçekten su içerek mi bu kafayı buldunuz?" diye seslendi. 

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tepkisini "Hem temsil ettiği Bakanlığı, hem de bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nı mahcup eden bir paylaşım. THY’nin kanatlarını da, ülkenin ufkunu da ağırlaştıran şey; liyakatsizliğin yüküdür" ifadeleriyle dile getirdi. 

Balıkesir Bağımsız Milletvekili Burak Dalgın ise "Türkiye neden internet hızında dünyada 100'üncü? Bursa, Antalya gibi şehirlerimize ne zaman tren gelecek? Ankara-İstanbul arası neden bilet yok? Kamu Özel İşbirliği projeleri neden çok pahalı?" sorularını yöneltip "Bunlara cevap bekliyorsanız. Üstüne bir bardak su için” dedi.  
