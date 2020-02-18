Samanyolu Haber /Gündem / Su kaynağı bakteri yuvası çıktı /18 Şubat 2020 20:24

Su kaynağı bakteri yuvası çıktı

Ordu’daki Kepçeli Yaylası’nda bulunan düzenli çok toplama alanının su kaynaklarına ciddi zarar verdiği ortaya çıktı. Su örnekleri üzerinde yapılan testlere göre, sularda ciddi oranda bakteriye rastlandı.

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Ordu’daki Kepçeli Yaylası’nda bulunan düzenli çöp toplama alanlarının kaldırılması için mücadelesini sürdüren yöre halkı, çöp toplama alanlarındaki pis suyun içme surları ve dereye karıştığını savunuyordu.

 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, daha önce yaptığı açıklamada herhangi bir tehlike olmadığını belirtse de yapılan analizlerde suyun kullanıma uygun olmadığı tespit edildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Ordu’nun Çaybaşı ilçesi Kepçeli Yaylası’nda bulunan düzenli çöp depolama alanından sızan pis suyun içme sularına ve derelere karıştığını ileri süren yöre halkının, çöp alanının kaldırılması için başlattığı eylem 51. gününde.İlküvez mahalle muhtarı Yaşar Güleç, musluklardan akan suyu içemediklerini belirterek, içme suyu kaynaklarından aldığı örnekleri Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı’na analiz ettirdi.

‘KULLANILMASI UYGUN DEĞİL’

Su örneklerini inceleyen Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Laboratuvarları tarafından suyun amonyum, enterokok/fekal streptococ, escherichia coli, florür, koku, koliform bakteri, nitrit, renk parametreleri yönünden uygun olmadığı belirtildi.İçme suyunda bulunma limiti mevzuatlarına göre “0” olması gereken ve varlığı çevresel suların kirlenmesinin bir belirtisi olan koliform bakteri değeri 165 olarak tespit edildi.

MUHTAR YÖRE HALKINI UYARDI

İlküvez mahalle muhtarı Yaşar Güleç, laboratuvardan aldığı sonuçları sosyal medya hesabından paylaşarak yöre halkını uyardı.Bir çevre sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren muhtar Güleç, şöyle konuştu:* Doğanın ve suların kirletildiğine, insanların yaşam alanlarının ellerinden alındığına şahit olduk. 

* Hal böyle olunca bölge insanı doğasını korumak için hukuki ve demokratik mücadeleye başladı.

* Sorunları en doğru bir şekilde gereken yerlere çözüm önerilerimiz ile birlikte ulaştırdık.

* En önemli sorun ise çöp suyunun su kaynaklarına karışmasıydı.

* Binlerce insanın içme ve kullanma suyu olarak yararlandığı ve hayvanları için kullandığı su kaynağımızda çıplak gözle dahi görülen kirlenmeler oldu.

* Ne yazık ki şimdiye kadar su numunesi alan belediye yetkilileri bu suyun temiz olduğu iddia etti.

* Bölgedeki mahalle muhtarları ile geçtiğimiz hafta İlçe Jandarma Karakol Komutanlığının bilgisi dahilinde bir komisyonla tutanak ile çöp suyunun karıştığı Kındere Dağlıağaç mevkilisinde su kaynaklarının bulunduğu alandan su numuneleri alarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı biriminde tahlil yaptırdık.

* Çıkan sonuca göre insanlar ve hayvanlar bu suyu içemez, kullanamaz.

BAŞKAN, SUYU KONTROL ETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce çöp alanında inceleme yaparak halkın şikayetlerini dinleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, su kaynaklarının sürekli kontrol altında tutulduğunu söyleyerek, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nden kaynaklanan sorunların giderileceğini söylemişti. 
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