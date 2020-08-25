"Su kesintisiyle hizaya getirmeye çalışıyorlar"

Türkiye'nin geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile Allouk'taki su tesisini ele geçirdikten sonra bölgedeki Kürtlerden elektrik alma karşılığında su tedarikini sürdürme konusunda bir ön anlaşma yapıldığı belirtildi.







"Türkiye giderek daha fazla elektrik talebinde bulunuyor"





Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetime bağlı su idaresi yetkililerinden AFP'ye konuşan Suzdar Ahmad, Türkiye'nin giderek daha fazla elektrik talebinde bulunduğunu kaydederken, enerji idaresindeki bir başka yetkili isim olan Aheen Sweid'in su kesintilerinin yeni olmadığı, Türkiye'nin Resulayn'ı ele geçirmesinden bu yana Allouk'tan sağlanacak suyla ilgili sayısız müzakereler yürütüldüğü iddiasında bulundu.





Sweid, Haseke'de 10 gün süren su kesintisine misilleme olarak 13 Ağustos'ta Resulayn'da elektriği kestiklerini belirtti.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre de Türkiye, Kürtler üzerinde daha fazla elektrik elde edebilmek amacıyla baskı kurmaya çalışıyor.





Haberde olayın, her iki tarafın Rusya aracılığıyla müzakere edilmesi sonucunda çözüldüğü ve Haseke'ye su verilmeye başlandığı aktarılıyor.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan 6 Ağustos'ta yapılan sosyal medya paylaşımında "Sürekli devam eden bakım ve onarım faaliyetleriyle Haseke bölgesine su verilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.





"Su kesintisi, elektrik kesintisinden çok daha etkili bir güç"





AFP'nin haberinde ayrıca, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi Ortadoğu uzmanlarından Nicholas Heras'ın "Türkiye için Barış Pınarı Harekatı'nda Allouk tesisini ele geçmenin harekatın en kilit hedeflerinden bir olduğu" ve "Türkiye'nin Haseke halkını Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin aleyhine çevirmek için suyu bir baskı noktası olarak kullanmak istediği" yönündeki görüşlerine de yer verildi.





Heras ifadesinde Ankara'nın "yarım milyon insanın süresi olarak susuz bırakacak kabiliyete sahip olduğu"nu kaydetti ve su kesintilerinin elektrik kesintisine göre çok daha etkin bir güç olduğunu vurguladı.







