Suavi’den Yusuf Kerim çağrısı: Bu azap niye, vicdanınız yok mu?

Sanatçı Suavi ise Yusuf Kerim’in annesine kavuşturulmasını istedi. Suavi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu azap niye? Yusuf’u annesine kavuşturun. Sizlerin evladı yok mu? Vicdanınız yok mu? Bu çocuğun “suçu” olabilir mi? Yapmayın..” dedi.









CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kanser tedavisi gören Yusuf Kerim’i ziyaret etti. Tanrıkulu, Yusuf’un durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Bir kez daha yetkililerin adalet ve vicdan duygusuna sesleniyoruz. Yusuf annesine kavuşsun” dedi.6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın cemaate üye olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklandı.Yusuf’a Galatasaray forması hediye eden Tanrıkulu, “Yusuf çok yaşa, bir an önce annene kavuş, sana sağlıklı günler diliyoruz” dedi.Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bugün dostlarımızla 6 yaşında Ewing Sarkom kanseri olan Yusuf Kerim’i ziyaret ettik. Durumu çok ciddi. Bir kez daha yetkililerin adalet ve vicdan duygusuna sesleniyoruz. Yusuf annesine kavuşsun!” ifadesini kullandı.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Yusuf Kerim’in durumunun ağırlaştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zulme son verin çağrısında bulundu. Yeneroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yusuf Kerim’in durumu ağırlaşmış. Haksız yere cezaevinde yatan annesinin şefkatine çok ihtiyacı var. Siz de bir babasınız. Bu zulme son verin! @RTErdogan” dedi.