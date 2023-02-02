Samanyolu Haber /Gündem / Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin oyları son bir ayda 1,2 puan eridi /02 Şubat 2023 16:08

Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin oyları son bir ayda 1,2 puan eridi

Seçimlere az bir süre kala şubat ayının ilk anketi açıklandı. Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre AKP'nin artış trendi durdu ve oy oranında düşüş başladı.

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Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü Ocak Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son bir ay içerisinde yüzde 1,2 gerileme olduğu görüldü. Aynı şirketin önceki aylarındaki araştırmalara göre AKP Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar geçen sürede oyunu yüzde 4,8 artırabilmişti. 

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin 2022 son çeyreğinde attığı büyük adımların (EYT beklentisinin karşılanması, 250.000 konut vaadi üzerinden 8 milyon başvuru yakalanması, KYK faizlerinin silinmesi, TOGG’un banttan indirilmesi vb.)  sınırlı bir artış trendi oluşturduğunu görmüştük. Ocak ayı itibarıyla bu sınırlı etkinin de aşındığını anlıyoruz. Yeni yıldaki ücret artışları, seçim ekonomisine geçiş ile birlikte enflasyonun yeniden tetiklenmesi ihtimali doğuyor. Bu nedenle AKP’nin oyunda seçime giderken yeniden bir düşüş trendi oluşma potansiyeli var.”

Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir. 
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