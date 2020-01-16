Samanyolu Haber /Gündem / Şube müdürlüğünden tatlı ustalığına /16 Ocak 2020 16:03

Şube müdürlüğünden tatlı ustalığına

Şube müdürlüğünden tatlı ustalığına uzanan KHK mağduru Ahmet Atik hikayesini anlattı

SHABER3.COM

Ahmet Atik Tarım Bakanlığı'nda şube müdürü olarak çalışırken bir KHK ile kendini yüz binlerce kişi gibi işsiz buldu. Borçları vardı, ailesinin geçimini sağlamak zorundaydı. Bir tatlıcıda temizlikçi olarak haftalık 120 TL'lik iş buldu ve sonrasında o dükkanda tatlıcılığı öğrendi, 3 yılda tatlı ustası oldu. Şam tatlısından, halka tatlıya kadar çok çeşitli tatlıları ustalıkla yapabilen Atik, maddi imkansızlık sebebiyle TEOG sınavında Türkiye birincisi olan çocuğunu şehir dışında okumaya gönderemediğini anlattı. Şimdiki hedefiyse bir dükkan açıp yanında bir kaç kişiye de istihdam sağlayarak hayatını devam ettirmek.
KHK'lı Ahmet Atik KHK TV'den Ahmet Erkan Yiğitsözlü'ye konuştu.
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