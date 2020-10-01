Subway'in ekmeği hakkında çarpıcı karar!

İrlanda'da yayımlanan Independent gazetesinin aktardığına göre Subway restoranlarının ekmeğinde çok fazla şeker kullanılıyor.





İrlanda Yüksek Mahkemesi bu yüzden Subway ekmeğini "temel gıda" olarak bile kabul edilmeyeceğini hükmetti.







Subway, ekmeğin "temel gıda" sayılmasını ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulmamasını talep ediyordu. (Fotoğraf: Twitter)





Mahkeme kararı Subway'in İrlanda'da 'franchising'ini yapan Bookfinders Ltd.'nin itirazının akabinde alındı.





Subway'in ekmekleri İrlanda yasalarına göre "ekmek" sayılabilmek için olan limitin 5 kat üzerinde bulunuyor. Yasa, ekmekle diğer fırın ürünlerini birbirinden ayırmak için kullanılıyor.