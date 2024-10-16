Suç bulamadılar, 'Signal'i delil saydılar: KHK TV muhabiri Yiğitsözlü'ye hapis cezası

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü’ye sözde örgüt üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen mahkumiyete delil olarak Signal programı gösterilirken, Yiğitsözlü delilsiz verilen mahkumiyete tepki gösterdi.







KHK’LILAR YİĞİTSÖZLÜ’YE DESTEK VERDİ

Anadolu Ajansı’ndaki (AA) işinden KHK ile çıkarılan KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü hakkındaki ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlamalarıyla açılan davanın karar duruşması Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Yiğitsözlü ve avukatı Günal Kurşun katılırken, KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz ile bazı KHK’lılar duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmanın olduğu koridorda polisin yoğunluğu dikkat çekti.





SAVCI ÜYELİKTEN CEZA İSTEDİ

Savcı, esasa dair görüşünde Yiğitsözlü’nün sözde 'örgüte üye olma’ suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Avukat Günal Kurşun önceki celselerde yaptığı savunmaları tekrarladı ve müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. Yiğitsözlü de daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, gazeteci olduğunu ifade etti ve beraatini talep etti.





SOMUT DELİL SUNMADAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti hiç bir somut delil sunmadan Yiğitsözlü’ye üyelik suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezanın gerekçesi ise Yiğitsözlü'nün dünyada çok sayıda kullanıcısı olan Signal isimli programı kullanmasıydı.





Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yiğitsözlü, 15 Kasım 2022’de gözaltına alınmış ve 17 Kasım 2022’de çıkarıldığı Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.





KARARA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Delilsiz verilen mahkumiyete sosyal medya üzerinden tepki gösteren Yiğitsözlü, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"6 yıl 3 ay ceza veren mahkemenin aleyhe somut olarak gösterdiği delillerden biri SİGNAL.





Signal ile örgütün hiyerarşik yapısıyla iletişim kuruyormuşum.





Yazışma yok, arama kaydı yok.





ABD’de kaldığı yıllarda cemaat evlerinde kaldığı bilinen Damat da hiyerarşik yapıyla Signal üzerinden temas kuruyor demek ki?





Bu paylaşımı her duruşmada mahkemeye sunduk. Cevap yok. Aradığımız adalete ulaşılamıyor."





DAMAT 'SİGNAL'İ ÖNERMİŞTİ





Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, daha önce Signal'i önermiş ve herkesi WhatsApp programlarını silerek Signal kullanmaya çağırmıştı.













BYLOCK SUÇ DEĞİL DERKEN SİGNAL DELİL YAPILDI

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Yiğitsözlü, AİHM’in delil olamayacağı yönünde ByLock ile ilgili verdiği karara atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

Biz BYLOCK suç değil, AİHM karar verdi derken. Mahkeme SİGNAL’i suç delillerinden biri gösterdi 6.3 yıl ceza verdi.



