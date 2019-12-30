Suç makinesi tahliye edildi, 20 dakikada iki kişiyi katletti

İzmir'in Torbalı ilçesinde ilçe sağlık müdürü Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'i öldüren zanlı yaralı olarak yakalandı.





Saldırganın Enver Y. (30) olduğu tespit edildi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Yıldız'ın son olarak "yağma" suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.





Saldırganı yakalamak için harekete geçen ekipte yer alan ve çatışmada başından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.





Polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini muhafaza ettiği belirtiliyor.





20 DAKİKA ARA İLE PEŞ PEŞE İKİ CİNAYET





Dün akşam Türkiye saati ile 21:30'da İzmir'in Torbalı ilçesinde Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartman silah sesleri ile sarsıldı.





Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde öldürüldü.





Torbalı'da 6 yıldır ilçe sağlık müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.





Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.





Ağır yaralanan Park sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.







AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ





Polis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı.





Mehmet Fuat Park'tan 20 dakika sonra Hatice Gülcemal (solda) de silahlı saldırıda hayatını kaybetti.





Devlet hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu.







Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan yakındaki bir para çekme makinesine (ATM) götürdü. Burada 1.500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.







İzmir'de polis ve Jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için alarma geçti.





POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ





Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti.





Gülcemal eve geldiğinde eşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaklaşık 700 metre mesafede işlenen iki cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.





VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİ





Torbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.





Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.







DR. GÜLCEMAL BİR HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI





Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı.





Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park’ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi’ndeki bir otele gittiği belirlendi.





Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi.





Katil zanlısı Enver Y. bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden teşhis edildi.





ÇATIŞMADA BİR POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI





Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı.





Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.







Durumu ağır olan polis memuru Y.K., ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.





Burada tedaviye alınan polis memurunun ameliyata alındığı bildirildi.





Saldırgan Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı.





