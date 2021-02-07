Suç örgütleri sahte Covid-19 aşılarını piyasaya sürdü

Avrupa'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Merkezi Lahey'de bulunan Europol Genel Müdürü Catherine De Bolle, çeşitli Avrupa kentlerinde çok sayıda sahte Covid-19 aşısı ele geçirdiğini açıkladı.







Europol'ün ulaştığı bir başka sonuç ise internet üzerinden çocuk istismarının pandemi ve kapanma döneminde büyük bir artış gösterdiği yönünde.





BBC Türkçe'nin haberine göre, De Bolle, ülkesinde yayımlanan De Zondag (Pazar) gazetesinin sorularını yanıtladı. Koronavirüs döneminde suçluların "altın çağını yaşadıklarını" söyleyen De Bolle, "Bazı insanlar, bu krizde tüm ahlaki pusulalarını kaybetti" dedi.





Europol Genel Müdürü'ne göre, suçlular, değişen koşullara çok çabuk uyum sağladı. Avrupa'da aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, kısa sürede sahte Covid-19 aşıları da piyasaya sürüldü.