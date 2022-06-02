Samanyolu Haber /Dünya / “Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda” /02 Haziran 2022 20:20

“Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda”

Moskova yönetiminin askeri saldırılarının sürdüğü Ukrayna'ya batılı ülkelerden gönderilen silahların savaş sonrasında suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısı yapıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, batılı ülkelerin de Kiev yönetimine silah yardımı devam ediyor.

Bu kapsamda bir değerlendirmede bulunduğu aktarılan Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock tarafından ise söz konusu silahların savaş sonrasında suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Ukrayna’ya hibe edilen silahların büyük kısmının suç örgütlerinin eline geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Paris’te Anglo-Amerikan Basın Birliğine verdiği demeçte, “Mevcut çatışma sırasında silahların geniş çapta kullanılabilir olması, çatışma sonrası aşamada yasa dışı silahların yayılmasına yol açacaktır” dedi.

“Suç örgütleri şimdiden buna odaklanmış durumda” diyen Stock, üye ülkeleri, örgütün sunduğu silahlarla ilgili takip sistemini kullanmaya çağırdı.
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