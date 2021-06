Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs'a gitti' iddiasıyla ilgili açıklama

Gazeteci Tolga Şardan, Sedat Peker videolarının yarattığı tartışma ortamı sakinleşene kadar Alaattin Çakıcı'ya "Kıbrıs'a gitmesinin" tavsiye edildiğini iddia etmişti.







Çakıcı bir süredir hakkında çıkan iddialara yanıt vermezken bugün bir açıklama yaptı.





İktidarın "beka söylemini" sürdüren Çakıcı, hakkındaki bazı iddialara da 'küfürle' karşılık verdi.





Kıbrıs'a gidip gitmemesi konusunda net bir açıklamada bulunmayan Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde:





"Batı ve okyanus ötesi İsrail ortaklaşa ülkemizde çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçileri devreye sokarak günlerdir bu çirkin oyunu izlemekteyiz. Basın, sosyal medya ve televizyonlarda devletimizin bekası sorunu var iken sürekli Batı’nın devreye soktuğu bu çirkin oyunda her konuda gündeme dolaylıda olsa getiriliyorum. Bunu gündeme getiren sözde basın mensupları bir haberlerinde de Alaattin Çakıcı Kıbrıs’a gönderildi diyorlar, ben şu an özgür bir vatandaşım Kıbrıs’a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim bu kimsenin sorunu değilken niye bu kadar sorun ediliyor. Sebahattin Önkibar isimli gazeteci YouTube’da yayınladığı videoda Alaattin Çakıcı‘ya eroin baronunun olması teklif ediliyor diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın ... derim. Ülkemiz üzerinde bypass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki, devletin bekası söz konusuysa,tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederim"





Açıklamanın orjinalinde bulunan yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olduğu gibi bırakılmış, küfür kullanılan kısım sansürlenmiştir.