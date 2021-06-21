Samanyolu Haber /Gündem / Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs'a gitti' iddiasıyla ilgili açıklama /21 Haziran 2021 17:26

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs'a gitti' iddiasıyla ilgili açıklama

Çakıcı bir süredir hakkında çıkan iddialara yanıt vermezken bugün bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Gazeteci Tolga Şardan, Sedat Peker videolarının yarattığı tartışma ortamı sakinleşene kadar Alaattin Çakıcı'ya "Kıbrıs'a gitmesinin" tavsiye edildiğini iddia etmişti.

Çakıcı bir süredir hakkında çıkan iddialara yanıt vermezken bugün bir açıklama yaptı. 

İktidarın "beka söylemini" sürdüren Çakıcı, hakkındaki bazı iddialara da 'küfürle' karşılık verdi. 

Kıbrıs'a gidip gitmemesi konusunda net bir açıklamada bulunmayan Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Batı ve okyanus ötesi İsrail ortaklaşa ülkemizde çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçileri devreye sokarak günlerdir bu çirkin oyunu izlemekteyiz. Basın, sosyal medya ve televizyonlarda devletimizin bekası sorunu var iken sürekli Batı’nın devreye soktuğu bu çirkin oyunda her konuda gündeme dolaylıda olsa getiriliyorum. Bunu gündeme getiren sözde basın mensupları bir haberlerinde de Alaattin Çakıcı Kıbrıs’a gönderildi diyorlar, ben şu an özgür bir vatandaşım Kıbrıs’a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim bu kimsenin sorunu değilken niye bu kadar sorun ediliyor. Sebahattin Önkibar isimli gazeteci YouTube’da yayınladığı videoda Alaattin Çakıcı‘ya eroin baronunun olması teklif ediliyor diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın ... derim. Ülkemiz üzerinde bypass yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki, devletin bekası söz konusuysa,tarafım devletin bekası ve devamlılığıdır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederim"

Açıklamanın orjinalinde bulunan yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olduğu gibi bırakılmış, küfür kullanılan kısım sansürlenmiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs'a... Sonraki Haber >>

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İşte günün özeti

İşte günün özeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:12