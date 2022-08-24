Çete lideri: Bizi Soylu çağırdı, onu da yargılayın

TR724'ten Oğuz Ayar'ıngöre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Karanlık darbe girişimi bir türlü aydınlatılamadı. TBMM’de kurulan ‘15 Temmuz Araştırma Komisyonu’ da iktidar partisinin gayretleriyle kadük bırakıldı. Menfur olayın en önemli aktörleri olarak kayıtlara geçen dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal komisyonun çağrılarına kulak tıkadı. Meclis’in ifade çağrılarını karşılıksız bıraktı. Yine o dönem en çok konuşulan isimlerden birisi olan ve 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu’nun o gece TRT’ye kimlerin talimatı ile gittiği konusu aydınlatılamadı. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Soylu’nun Çankaya Köşkü’nden oraya neden gittiğine bir anlam veremediğini açıklamıştı.TR724’ün ulaştığı bilgiler, Süleyman Soylu’nun darbe girişimi gecesi oynadığı role ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koyuyor. 15 Temmuz'dan bir yıl sonra, “Organize suç örgütü kurmak, uyuşturucu satmak ve yağma” suçlamasıyla ekibiyle birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konulan K. İ.’nin Ankara Adliyesi’nde yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmadında geceye ilişkin önemli ayrıntılar var. Hakkındaki suç örgütü lideri iddialarını kabul etmeyen K.İ., kendisinin 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini iddia etti. Buna şahit olarak da dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’yu gösterdi. Bakan Soylu’nun gelerek mahkemede kendisi ve adamları hakkında tanıklık yapmasını istedi. K.İ. eğer ki suç isnadı varsa, o gece kendisini arayan Bakan Soylu’nun da benzer bir suça ortak olduğunu iddia etti.Organize suç örgütü lideri K.İ, mahkeme huzurunda 15 Temmuz gecesine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Birkaç adamıyla birlikte Gölbaşı’ndaki evinde oturduklarını kaydeden K,İ., sözlerini şöyle devam ettirdi: “Gece 21.00 sıralarında telefonum çaldı. Açtım. Arayan kişi ‘K. selamlar ben Bakan Soylu” dedi. Bunun üzerine ben de K.İ. dedim. Ve telefonu yüzüne kapattım. Benim özel telefonumu nereden bulduğunu bilmiyorum. O gece çok şaşırmıştım. Hayatım boyunca beni hiçbir bakan cep telefonumdan aramadı. Birkaç dakika sonra da yurtdışında bulunan bir dostum aradı. ‘Seni Soylu aramış, telefonu yüzüne kapatmışsın. Birazdan tekrar arayacak, kendisine yardım et’ dedi ve kapattı. Bu konuşmadan sonra beni arayan telefonu aradım. Karşımdaki kişi Bakan Soylu’ydu.”K.İ. aralarında geçen diyaloğu da ayrıntılı olarak mahkemede anlattı. Soylu, kendisinden ekibini toplayarak TRT’nin Oran binasına gitmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Organize suç örgütü lideri, “Ben de kendisine sokakların güvenli olmadığını, elemanlarının zayi olacağını söyledim. Hatta Konya yolunun askerlerce kapatılmış olacağını aktardım. O ise bana, ‘merak etme kardeşim ben sizin için orayı uygun konuma getireceğim. Hemen TRT’ye gelin.’ dedi. Ben de adamlarımla söylenen yere intikal ettik. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bir polis çevirmesinde de Soylu’nun ismini söyledik. İşin en tuhaf yanı ise o dönemde ben ve adamlarımın bazılarının araması ve yakalaması vardı. Hiçbirimize bir şey olmadı.” değerlendirmesinde bulunuyor.Organize suç örgütü lideri geceyle ilişkin önemli bir de ayrıntı veriyor. Oraya gittiklerinde ellerinde basit silahların olduğunu aktaran K.İ., şunları söylüyor: “Ancak TRT’nin yakınına geldiğimizde Soylu’nun talimatıyla bize MP5 ve Keleş gibi silahlar dağıtıldı. Sonra orada onunla konuşma fırsatımız oldu. Arkamızda olduğunu söyledi. Darbecileri etkisiz hale getirmemizi söyledi. Bu konuda serbest olduğumuzu söyledi. Üzülerek söylemeliyim ki, o gece o çevrede sakallı ve daha önce Ankara’da görmediğim tipler de vardı. Onlar da belli ki Soylu’nun talimatıyla gelmişlerdi. O gece kamuoyuna yansımamış olsa da, bazı darbeci askerlerin boğazları vahşice kesildi. Ben daha önce Türk töresinde böyle bir infaza şahit olmadım. Bunu yapanların nasıl bir motivasyonla yaptığını da bilmiyorum.”İçişleri Bakanı Soylu’nun TRT’ye nasıl ve kimlerin talimatıyla gittiğini dönemin Darbeleri Araştırma Komisyon Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı pek çok programda gündeme getirdi. Özdağ, “Hep beraber Çankaya Köşkü’ndeydik, Süleyman Soylu benden önce gelmiş. Sayın Soylu Çankaya Köşkü’ne Binali Yıldırım’ın talimatıyla mı geldi yoksa kendi iradesiyle mi gitti?” dedi. Selçuk Özdağ devamla şunları anlatmıştı: “Ben ‘nereye gidiyorsunuz sayın Bakanım’ dediğimde ‘Geliyorum’ yanıtını verdi. TRT’ye gittiğini söylemedi. Sayın Soylu’nun TRT’ye gittiğini neden söylemediğini de açıklaması gerekiyor. Meclis’te o dönem milletvekili olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın bir kitabında herkesin 15 Temmuz gecesi ile ilgili beyanatı var fakat Süleyman Soylu’nun beyanatı yok.”