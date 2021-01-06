Suç örgütü lideri Çakıcı’ya ceza veren hâkimin görev yeri değiştirildi

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya 2020 yılı ekim ayında 17 yıl hapis cezası veren hâkimin görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve "Çakıcı Affı" diye bilinen infaz düzenlemesiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı, yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile çok sayıda yağma ve tehdit suçlarından yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





TENZİL-İ RÜTBE İLE TAYİN EDİLDİ





Çakıcı'ya hapse mahkûm eden İstanbul Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Osmançavuşoğlu'nun davadan iki ay sonra 2020'nin sonunda çıkan Adli Yargı Kararnamesi ile görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.





İstanbul Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar istinaf ve Yargıtay tarafından onanırsa, Alaattin Çakıcı yeniden hapse girebilir.





Çakıcı'ya hapis cezası veren mahkemenin başkanı Melih Osmançavuşoğlu, 24 Aralık 2020'de yayımlanan Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile İstanbul Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan İstanbul Bölge Adli Mahkemesi Üyeliği görevine gönderildi.





Hâkim Melih Osmançavuşoğlu'nun görev yerinin değiştirilmesi, yargı kulislerinde Alaattin Çakıcı'ya verdiği hapis cezasıyla ilişkilendiriliyor. Kıdemli bir hâkim olan Osmançavuşoğlu'nun görev yerinin değiştirilmesi, "tenzil-i rütbe" olarak tanımlanıyor.





Independent Türkçe'nin haberine göre yargı kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise, Osmançavuşoğlu'nın yanı sıra başka kıdemli hâkimlerin de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne atanması, gelecek seçimler öncesinde İlçe Yüksek Seçim Kurulu'nda başkan olarak görev yapmalarının önüne geçmek için atılan bir adım.