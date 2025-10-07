Suç örgütü lideri 'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı!

İzmir'de, "Köln’ün babası" ya da "Cehennem Necati" lakaplarıyla tanınan, "Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri olduğu söylenen Necati Coşkun Arabacı’nın (53) sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.





KARA PARA, HARAÇ, UYUŞTURUCU, SİLAH KAÇAKÇILIĞI...

Interpol tarafından da suç örgütü olarak kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin; kara para aklama, haraç toplama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi pek çok yaşa dışı faaliyete karıştıkları tespit edildi.





Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





NE OLMUŞTU?

Arabacı, geçtiğimiz ay Slovakya’da ailesiyle yemek yediği restoranda gözaltına alınmıştı. Kısa süre sonra serbest bırakılan Arabacı’nın nezarethanede çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı.