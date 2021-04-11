Suç örgütü lideri Sedat Peker’e övgüler dizen yandaş gazeteci Ersoy Dede’den ‘U’ dönüşü

1 yıl önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ‘işadamı’ diyen ve kara propaganda sessiz kalınmamasını isteyen yandaş gazeteci TRT 1 Ana Haber spikeri Ersoy Dede, dün akşamki haberlerde Peker için ‘suç örgütü elebaşı’ dedi.





Yıllarca yandaş medyada AKP’ye muhalif olan her kesime hakaret edip yalan haber yaptıktan sonra ödül olarak TRT’ye terfi ettirilen Ersoy Dede’nin dün İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonun ardından Sedat Peker’e övgüler dizdiği tweetleri sildi. Ersoy Dede’nin 1 sene önce attığı tweetlerde Sedat Peker’i savunduğu ve “iş adamı” olarak tanımladığı görüldü.





Yandaş medyanın tanınan isimlerinden TRT 1 ana haber bülten sunucusu Ersoy Dede, akşam haberlerinde “Sedat Peker suç örgütüne operasyon” başlığıyla bir haber sundu.









