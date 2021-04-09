Dengeler değişti, Peker neden gözden düştü

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. Peker'in yurtdışında bulunduğu söylenirken, insansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.





Türkiye'den ayrılıp Kuzey Makedonya'ya gittiği söylenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Üsküp'te sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıkmıştı. Ülkeye "üniversite okumak için" gittiğini söyleyen Peker, Ocak ayında Kuzey Makedonya tarafından "kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kosova'ya sınırdışı edilmişti.





Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz günlerde polise yönelik sahte evrak operasyonunda en az 9 polis tutuklandı. Operasyondan bir gün önce muhalefet hükümeti suçlara ortak olmak ve yönetmekle suçlamıştı.



