Samanyolu Haber /Gündem / Suç 'tutuklu yakınlarına yardım'... İki çocuk annesini tutukladılar /23 Ekim 2020 15:02

Suç 'tutuklu yakınlarına yardım'... İki çocuk annesini tutukladılar

Manisa Salihli’de babaları 51 aydır cezaevinde olan 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun annesi Gönül Gülenç de tutuklandı. Anneanneleri 40 gün önce vefat eden çocuklar kimsesiz kaldı.

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Manisa’da Gülen cemaatine yönelik operasyonlar kapsamında 7 anne daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan Gönül Gülenç’in eşi de 51 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor. Manisa Cezaevi’ne gönderilen Gülenç’in iki çocuğu kimsesiz kaldı.

Manisa Salihli’de 4.5 yıldır aynı evde yaşayan Gönül Gülenç, ‘kaçma şüphesi’ ve ‘delil karartma ihtimali’yle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 40 gün önce anneanneleri vefat eden, anneleri de tutuklanınca kimsesiz kalan 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk ise akrabalarının yanına verildi.

Gönül Gülenç ve eşi

10 yaşındaki erkek çocuğunun bacağında kitle olduğu ve bakıma muhtaç olduğu öğrenildi. 51 aydır cezaevinde olan babanın ise tahliyesine 2 yıl olduğu kaydedildi.
 

Gönül Gülenç’in tutuklanma nedeninin ise kendisi gibi eşi tutuklu olan arkadaşlarına yardım etmek olduğu kaydedildi.
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