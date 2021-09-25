Suçları 'tutuklu yakınlarına yardım'... 43 gözaltı kararı

Ordu’da Gülen Hareketi mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, cezaevindeki arkadaşlarının, yakınlarının ailelerine para yardımı yapmakla suçlanıyor.







CÜZDANLARINDAKİ PARALARA EL KONULDU





Gülen Hareketi’ne yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada 16’sı KHK’larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi gözaltına alındı. 10 KHK’lı Ordu İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu Gülyalı ilçesinde bir restoranda gözaltına alındı. Kişilerin cüzdanlarındaki paralara “himmet” denerek el konuldu.





ŞAHSİ BİRİKİMLERİNE “HİMMET” DİYE ALINDI





Bu kişilerle birlikte haklarında soruşturma yürütülen 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve işyerlerindeki şahsi birikimleri olan 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altına el konuldu.



