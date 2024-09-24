Suçlu basın oldu: Ağızlarına tek lokma dahi koymamışlar

Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde düzenlenen mangal partisinde sucuk pişiren AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çıkan haberlere tepki gösterdi.







Geçen hafta yapılan mangal partisinde eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sucuk pişirerek katılımcılara ikram etmişti.





ENGİNYURT: SİZ KULDAN DA UTANMAZSINIZ

Tasarruf tedbirleri ve hayat pahalılığını gerekçe gösteren çok sayıda kişi sosyal medyada etkinliğe tepki göstermişti.





Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Hulusi Akar'ın "Çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanmayı öğreteceğiz" sözlerine göndermede bulunarak "Bu mu sizin Allah'tan korkmak, kuldan utanmak anlayışınız. Siz kuldan da utanmazsınız, Allah'tan da korkmazsınız, siz yoldan çıkmışsınız. Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı.





AKAR: BİRAZ AKIL, BİRAZ VİCDAN

Hulusi Akar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şu paylaşımı yaptı:





"Yalanı, dolanı, fesadı, fitneyi; haber olarak hazırlayanlara, pişirenlere, servis edenlere ve bunu yiyenlere afiyet olsun. Biraz akıl, biraz vicdan, biraz insaf… Siyasi Ahlak? Basın Ahlakı?"







BÜYÜKKILIÇ: BAKANLARIMIZ AĞIZLARINA BİR LOKMA DAHİ ALMADI



Akar, mangal partisine ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamasını da paylaşımına ekledi.





Memduh Büyükkılıç dün yaptığı açıklamada özetle şunları söylemişti:





"Her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Sucuk ikramı sırasında Bakanlarımızın ağzına bir lokma dahi almadıklarını hep beraber gördük... Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok."