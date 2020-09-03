Samanyolu Haber /Gündem / Suçlu bulundu: Kafasına çay fırlatılan vatandaş! /03 Eylül 2020 10:16

Suçlu bulundu: Kafasına çay fırlatılan vatandaş!

Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginde millete çay fırlatmasıyla gündeme gelen görüntüyle ilgili korona riski sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı suçlu buldu.

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

YOL TV muhabiri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitinginde ortaya çıkan görüntüleri sordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, muhabirin sorusuna yanıt verirken vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, "Cumhurbaşkanımız son derece hassasiyet ve gayret içinde. Vatandaşların maskesiz dışarıda olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta selden etkilenen Giresun'da afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Burada konuşan Erdoğan konuşmasının ardından otobüs üzerinden vatandaşa yukardan çay fırlattı.. Erdoğan çay dağıtırken paketlerden almak isteyen vatandaşlar arasında ufak çaplı izdiham yaşandı. 

 
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