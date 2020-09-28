Samanyolu Haber /Gündem / "Suçlu İstanbul Sözleşmesi" dedi /28 Eylül 2020 10:16

"Suçlu İstanbul Sözleşmesi" dedi

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan ve 55 yıl hapis cezası istenen Eyyüp Fatih Şağban, çocuğun beyanı esas alındığı için İstanbul Sözleşmesi'ni hedef gösterdi.

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Sakarya’da, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyyüp Fatih Şağban mektup gönderdi. Mektubunda “icazet töreni öncesinde böyle meşum bir olay yaşanması fakiri üzmüş, yeni halife kardeşlerimizin boynunu bükmüştür” diyen Şağban, hükümet yetkilileri tarafından kaldırılması istenen İstanbul Sözleşmesi’ni de hedef aldı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BEYANI ESAS ALDI”

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Şağban mektubunda, cinsel istismar suçunda çocuğun beyanının esas alınmasına tepki gösterdi. 12 yaşındaki çocuğa karşı cinsel istismar suçundan tutuklanmasının İstanbul Sözleşmesi’nin sonucu olduğunu söyleyen Şağban, “Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi’ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir” dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca ise Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırladığı iddianamede, “zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep isteniyor.

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