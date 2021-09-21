Suçu marketlere yıkmak da yetmeyecek: Gıdada süper enflasyon bekleniyor

Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. AKP Hükümeti ise fiyat artışlarıyla ilgili marketleri suçluyor. Uzmanlar ise gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.







TARLA ÜRETİMİ BİTİNCE FİYATLAR DAHA DA ARTACAK





Gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine ve çözüm önerilerine ilişkin Birgün Gazetesi’nden Namık Alkan’a konuşan Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, hasat döneminde dahi fiyatların artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu dönemde fiyatlar düşmediyse önümüzdeki aylarda fiyatlar daha da artacak. Tarla üretimi bitecek ve ürün olmayınca fiyatlar daha da artacak” dedi.





ZARAR EDEN ÇİFTÇİ ARTIK ÜRETMİYOR





Enflasyon verileri açıklandığında en yüksek ürünlerin gıdalar olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Yıldırım, “Son 1 yıllık enflasyon yüzde 19, gıda enflasyonu ise yüzde 29 civarında. Bunun belli nedenleri var. Birincisi üretimin pahalı hale gelmesi. Girdi fiyatlarının çok yükselmesi önemli bir neden. Üreticiyle konuştuğunuz zaman fiyatların aynı oranda artmadığını görüyorsunuz. Son bir yılda gübrede fiyatı yüzde 148 artmışken, tarımsal ürünlerin hiçbirinin fiyatı yüzde 100 artmadı. Böyle olunca üretici üretimden uzaklaşıyor. Çiftçi giderek sektörden uzaklaşıyor” dedi.





ALIM GARANTİLİ ÜRÜNLER YETİŞTİRİLİYOR





Kırsalda giderek yaşlanan bir nüfus olduğunu belirten Yıldırım, “Artık genç nüfus kalmadığı için üretim eskiden daha emeğe dayalıydı şimdi daha çok makineye döndü. Çiftçi kolay ekilip, kolay hasat edilen ürünleri tercih ediyor. En temel nedeni uygulanan tarım politikasının ithalattan yana olması. Böyle olunca çiftçi para kazanamadığı, rekabet edemediği için üretimi bırakıyor. Çiftçi hesapladığı zaman girdi masrafları satış fiyatını karşılamıyor. Alım garantisi olan ürünlerde çiftçinin daha çok üretime devam ettiği görülüyor” dedi.





ÜRETİM PLANLAMASI YOK





Çiftçiye yapılması gereken desteklerin halen ödenmediğini belirten Yıldırım, “Çiftçi 2022’nin ekimi için hazırlık yapıyor şu an ve tam olarak destek ödemelerine ihtiyacı var. Çiftçi destek ödemelerine göre ekim yapacak. Bunlar açıklanmayınca üretim yönlendirilmiyor ve planlanmamış oluyor. Kuraklık nedeniyle buğday, arpa fiyatları çok yükseldi. Çiftçiler tam bunları ekecekken bir kararname yayınlandı ve gümrük vergisi sıfırlandı, ithalat yapılacak. Çiftçinin kafası karıştı” dedi.





TMO İHRACAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ





Birçok ilde kuraklık yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, “Kuraklığın etkilerini görmeye başladık ve soframızda hissetmeye başladık. Güneydoğu’da ve İç Ege’de çok ciddi tarım alanları kayboldu. Bu rakamları açıklamıyorlar ama hepsi yaşanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) son dönemde tamamen ithalat merkezine dönüştü. Çiftçiyi korumak ve üretimi sürdürmek için kurulan kurum, tüketiciyi ve üreticiyi korumuyor. Çiftçiye karşı sürekli ithalat yapıyor” dedi.





HAYVAN ÇİFTLİKLERİ SATIŞA ÇIKARILDI





Hayvancılığın da zor durumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Hayvanları beslemek, insanları beslemekten daha zor bir hale geldi. Biz damızlık hayvanı ithal ediyoruz bu hayvanlar tamamen içeride yemle beslenen hayvanlar. Hayvana verdiğimiz yemin ham maddesinin de büyük kısmını ithal ediyoruz. Döviz arttıkça bunların fiyatı artıyor. Çiftçi hayvancılığa da bırakıyor. Çok sayıda çiftlikler sürekli satılıyor. Avrupa’ya süt ihraç eden çiftlikler bile satılığa çıkıyor. Genel sorun girdi maliyetleri ve ithalat. Bundan sonra artık daha zor olacak” dedi.





CUMHURBAŞKANI GİTTİĞİ HER ÜLKEDEN GIDA ÜRÜNÜ ALIYOR





Türkiye’nin uluslararası şirketlerden bağımsız bir tarım politikası üretmesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Türkiye’nin tarımsal potansiyelini değerlendirecek politika üretmesi lazım. Yalnızca tarım politikasıyla olmaz, dış ticaret politikasıyla beraber yürütülmesi gereken bir süreç. Cumhurbaşkanı gittiği her ülkede ‘Biz sizden ürün alalım’ diyor. Böyle bir tarım politikası olmaz. İçerideki üreticiyi üretime küstürürsünüz. Hükumetin tarım politikası ve gıda politikası yanlış. Ürünlerin raf fiyatları yükselince de depo basılıyor” dedi.





FİYATLAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA DA ARTACAK





Fiyatların bu kadar yükseldiği dönemlerin az olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu dönem alım gücü çok düştü. Asıl olarak üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı çok yüksek. Market sisteminin, dağıtım kanallarının çok fazla olması bunları etkiliyor. Daha önce 100 liraya pazara gidilirken artık aynı alışveriş 250 liraya yapılamıyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda gıdanın harcama kalemi içindeki payı yüzde 10’sa, Türkiye’de bu yüzde 30 hatta 40’lara kadar çıkıyor. Bu dönemde fiyatlar düşmediyse önümüzdeki aylarda fiyatlar daha da artacak. Tarla üretimi bitecek ve ürün olmayınca fiyatlar daha da artacak” dedi.