Sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

SUCUKTA TAVUK KAFASI, KÖFTEDE KALP





İşte bakanlığın paylaştığı liste;













Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.Bakanlığın internet sitesinde düzenli olarak yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni ürünler eklendi.Yapılan gıda denetimleri sonucunda bazı et ürünlerinde ciddi sorunlara rastlandı. Bakanlığın açıkladığı '04.02.2025' listesine göre, bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası tespit edilirken, köftelerde ise sakatat (kalp) kullanıldığı belirlendi. Kıymalı pide harçlarında ise kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.