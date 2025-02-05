Samanyolu Haber /Gündem / Sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler /05 Şubat 2025 11:45

Sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimler sonucunda yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı. Yapılan gıda denetimlerinde sucukta tavuk kafası, köftede sakatat ve kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığın internet sitesinde düzenli olarak yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni ürünler eklendi.

SUCUKTA TAVUK KAFASI, KÖFTEDE KALP

Yapılan gıda denetimleri sonucunda bazı et ürünlerinde ciddi sorunlara rastlandı. Bakanlığın açıkladığı '04.02.2025' listesine göre, bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası tespit edilirken, köftelerde ise sakatat (kalp) kullanıldığı belirlendi. Kıymalı pide harçlarında ise kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

İşte bakanlığın paylaştığı liste;



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