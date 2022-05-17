Samanyolu Haber /Gündem / Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu /17 Mayıs 2022 00:15

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Meksika’da balinaları seyretmek için körfezde tura çıkan grup balinanın sıçramasıyla batma tehlikesi geçirdi. Tur gezisi sırasında bir balina sudan sıçrayarak teknenin üzerine düştü.

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi’nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

TEKNE SUYA BATIP ÇIKTI
Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü. Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi’ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

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