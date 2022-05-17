Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi’nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi ise yaralandı.





Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.





TEKNE SUYA BATIP ÇIKTI

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü. Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi’ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.