Samanyolu Haber /Dünya / Sudan Başbakanı'na bombalı suikast girişimi /09 Mart 2020 14:00

Sudan Başbakanı'na bombalı suikast girişimi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SHABER3.COM

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

'Olanlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak'?

Başbakan Hamduk daha sonra Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, iyi olduğunu belirtti.

Hamduk, "Sudan halkını güvende ve iyi durumda olduğumu temin etmek istiyorum. Bugün olanlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak, bunun yerine Sudan'daki değişim çarkına ek bir itme katacak. Daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir barış için yaptığımız bu devrim için ağır bedeller ödedik. Devrimimiz her zaman barışçılığıyla korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sudan Başbakanı'na bombalı suikast girişimi Sonraki Haber >>

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

Avrupa’nın 35 şehrinde Türkiye’deki kadınların sesi oldular

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Putin, Esed'i kapıda karşıladı!

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Yunanistan'dan sınırda traktörlü önlem!

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Denizaltı buzları kırıp yüzeye çıktı

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

Hollanda Milletvekili Türkiye'deki kadınlarla ilgili konuştu

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

KHK'lı kadınlara polisten sert müdahale

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen

'Tutsak Kadın Gazeteciler'e ithafen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:58:29