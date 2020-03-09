Sudan Başbakanı'na bombalı suikast girişimi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.







Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.





'Olanlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak'?







Başbakan Hamduk daha sonra Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, iyi olduğunu belirtti.





Hamduk, "Sudan halkını güvende ve iyi durumda olduğumu temin etmek istiyorum. Bugün olanlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak, bunun yerine Sudan'daki değişim çarkına ek bir itme katacak. Daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir barış için yaptığımız bu devrim için ağır bedeller ödedik. Devrimimiz her zaman barışçılığıyla korunmalıdır" ifadelerini kullandı.



