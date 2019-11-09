Sudan diktatörünün Lahey'e sevki ülkede tartışılıyor

Sudan'da Halk Savunma Kuvvetleri, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslimi durumunda "ülkede kimsenin kurtulamayacağı büyük bir yangın çıkar" tehdidinde bulundu.





Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in kurduğu Halk Savunma Kuvvetleri, geçici yönetimin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin (ÖDBG), Beşir’in ülkede aklanması durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilebileceğine dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.





Halk Savunma Kuvvetleri, yaptığı yazılı açıklamada, devrik liderin UCM'ye teslimi durumunda ülkede büyük olaylar çıkarmakla tehdit etti.





Açıklamada, iktidar ortağı ÖDBG'nin kararı reddedilirken, Beşir'in Sudan dışında yargılanmasına yol açacak bir girişimin hesap edilemeyen olaylara yol açacağı belirtildi.





Açıklamada, "Ülkede yönetimi eline geçirenlerden bazılarının, bu halka ekonomik abluka uygulayan siyonist örgütlere kurban etmek için Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmesi gerektiğine dair açıklamalarını işittik. İlk yargılamalarda sahte dosyalar, yanıltıcı senaryolar ve yalancı şahitlikler sundular. Bunların davranışları, ülkeye zarar verdi, yolsuzluğu daha da artırdı. Beşir'in dışarıda yargılanması, kimsenin kurtulamayacağı büyük bir yangın demektir. Daha sonra mazeret de kabul edilmez" ifadeleri kullanıldı.





Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in1989'da askeri darbeyle iktidarı devralmasından aylar sonra orduya paralel olarak kurduğu Halk Savunma Kuvvetleri mensuplarının sayısına dair resmi bir istatistik bulunmazken, on binlerce üyesi olduğu tahmin ediliyor.





ÖDBG'den 4 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da beraat ettirilmesi durumunda Ömer el-Beşir'in UCM'ye teslim edilmesi noktasında koalisyonun tüm bileşenlerinin mutabık olduğu kaydedilmişti.





SUDAN’DA NE OLMUŞTU?





Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan eylemler ülke geneline yayıldı. Askerin 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona erdi.





Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden ÖDBG, 21 Ağustos'ta başlayan ve 39 ayın ardından seçimlerle sona erecek geçiş dönemini askerle ortak yönetiyor.





Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledildi.





“Yolsuzluk”, “yasa dışı mal edinmek” ve “döviz bulundurmak” suçlamalarından yargılanan Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.





Ömer Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiğini öne sürmüştü.





Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin konutunda 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti.





UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamış ve mahkemeye teslimini istemişti.



