Sudan pasaportunu iptal etti

Sudan'ın bu adımı, ülkenin terörü desteklemediğini, terörle mücadele ettiğini ispatlamak amacıyla atıldığı belirtilirken, ABD, kısa bir süre önce Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırmıştı.







Ahvalnews'in, Times of Israel sitesinden aktardığı habere göre Hartum yönetiminin vatandaşlığını iptal ettiği kişi sayısınınsa 3 bin olduğu belirtiliyor.





Sudan kısa bir süre önce İsrail ile ilişkileri normalleştirme adımları atmış, ardından da ABD, Sudan'ı terör listesinden çıkarmış, böylece taraflar bugüne kadarki düşmanca ilişkilere son vermişti.





Meşal 1996 ila 2017 yılları arasında Hamas'ın politik büro şefliğini yürütmüş, çok sayıda Arap ülkesinden sınır dışı edilmesinin ardından Katar'da yaşamaya başlamıştı.