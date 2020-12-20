Samanyolu Haber /Dünya / Sudan pasaportunu iptal etti /20 Aralık 2020 11:40

Sudan pasaportunu iptal etti

Sudan, Ankara'ya düzenlediği ziyaretler ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerle de gündeme gelen ve 2017 yılına kadar Hamas'ın liderliğini yapan Halid Meşal'in pasaportunu iptal ettiğini duyurdu.

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Sudan'ın bu adımı, ülkenin terörü desteklemediğini, terörle mücadele ettiğini ispatlamak amacıyla atıldığı belirtilirken, ABD, kısa bir süre önce Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırmıştı.

Ahvalnews'in, Times of Israel sitesinden aktardığı habere göre Hartum yönetiminin vatandaşlığını iptal ettiği kişi sayısınınsa 3 bin olduğu belirtiliyor.

Sudan kısa bir süre önce İsrail ile ilişkileri normalleştirme adımları atmış, ardından da ABD, Sudan'ı terör listesinden çıkarmış, böylece taraflar bugüne kadarki düşmanca ilişkilere son vermişti.

Meşal 1996 ila 2017 yılları arasında Hamas'ın politik büro şefliğini yürütmüş, çok sayıda Arap ülkesinden sınır dışı edilmesinin ardından Katar'da yaşamaya başlamıştı.
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