Sudan: Rusya ülkede deniz üssü kuruyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif, Sudan ve Rusya’nın, ülkede bir Rus askeri deniz üssü kurulması konusunda karşılıklı mutabakata vardığını açıkladı.

El Şerif, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin “her konuda” anlaşmaya vardığını belirtti. El Şerif, “Bu konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu konu oldukça net ve buna ekleyecek bir şeyim yok. Her konuda mutabakata vardık ve anlaştık” şeklinde konuştu.Rusya’nın Sudan’da askeri deniz üssü kurma planı, stratejik ve jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahip. Sputnik’e konuşan askeri uzman Yevgeny Mihailov, Port Sudan’da kurulacak üssün, bölgedeki diğer birçok ülkenin kurmak istediği ancak yalnızca Rusya’nın başarabildiği bir dayanak noktası olacağını söyledi. Mihailov, bu anlaşmanın birçok avantaj sunduğunu ifade etti.Mihailov’a göre, Rusya’nın Kızıldeniz’de bir dayanak noktası elde etmesi, Hint Okyanusu’na da erişim sağlayarak bölgedeki askeri faaliyetlerini güçlendirecek. Ayrıca, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı çevresindeki Rus gemilerine yönelik tehditlerin azalması sağlanacak ve NATO, ABD ve Fransa’nın Orta Afrika bölgesindeki faaliyetlerini izlemek için stratejik bir üs sağlanacak.Mihailov, bu anlaşmanın Rusya’nın Afrika’daki nüfuzunu güçlendireceğini ve Sudan’ın komşu ülkelerle olan ilişkilerini iyileştirerek Rusya ile işbirliğini pekiştireceğini belirtti. Ayrıca, giderek daha fazla gelişmekte olan ülkenin Rusya’ya katıldığını ve işbirliklerinin arttığını vurguladı.Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, 12 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Sudan ve Rusya’nın askeri deniz üssü kurulması konusunda “her konuda” mutabakata vardıklarını yineledi. Yusuf, resmi bir ziyaret için Rusya’da bulunduğu sırada, Sudan’ın ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında ciddi bir çatışma çıkması durumunda Moskova’nın dayanışmasına değer verdiklerini de ifade etti.Lavrov ise, Rusya’nın Sudan’da istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bununla birlikte, ikili ilişkilerin tam anlamıyla yeniden başlaması, Sudan’daki güvenlik koşullarına bağlı olacak.