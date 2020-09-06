Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da 30 yıllık İslami yönetim sona erdi /06 Eylül 2020 16:40

Sudan'da 30 yıllık İslami yönetim sona erdi

Sudan'da 30 yıllık diktatör Ömer el Beşir'in halk isyanı üzerine ordu tarafından görevden alınmasının ardından, geçiş hükümetinden laiklik hamlesi geldi. Geçiş hükümeti ile SPLM-N örgütü arasındaki müzakerelerde, din ile devleti ayırarak 30 yıllık İslami yönetime son verme kararı alındı.

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Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da, Ömer el Beşir’in devrilmesi sonrası laiklik ve demokrasi yönünde çarpıcı bir adım atılıyor. Geçiş hükümetiyle Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü arasında yapılan barış görüşmeleri kapsamında, ülkede laiklik ilkesinin benimsenmesi kararı aldı.

Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile SPLM-N liderlerinden Abdül Aziz el Hilu’nun perşembe günü komşu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da imzaladığı deklarasyonla, Sudan’da din ile devlet işlerinin resmen ayrılması üzerinde uzlaşıldı. Böylece, Ülkede el Beşir döneminde geçilen İslami yönetim 30 yıl sonra son buldu.

‘LAİKLİK YOKSA KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINA SAYGI DUYULUR’ VURGUSU

Deklarasyonda, “Sudan’ın tüm vatandaşların haklarının gözetildiği demokratik bir ülke haline gelebilmesi için anayasanın din ile devlet işlerinin ayrılması ilkesine dayalı olması gerekir; bu ilkenin yokluğunda ise kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmalıdır” denildi.

SPLM-N BASKI YAPTI

Söz konusu deklarasyon, hükümetin iç savaşa son verme amacıyla silahlı gruplarla barış anlaşması yapmak için geçtiğimiz hafta somutlaşan girişiminin ardından geldi. SPLM-N örgütünün içindeki iki büyük fraksiyon, laik bir sistemi garanti etmeyen bir barış anlaşmasını imzalamayacaklarını açıklamıştı. 
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