Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da işler yine karıştı : Ordu istihbarat merkezlerini basıyor /15 Ocak 2020 10:42

Sudan'da işler yine karıştı : Ordu istihbarat merkezlerini basıyor

Sudan ordusu, başkentin farklı noktalarında güvenlik güçlerine teslim olmayı reddeden İstihbarat Teşkilatına bağlı lağvedilen Operasyonlar Birimi çalışanlarının bulunduğu merkezlere yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

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Sudan'ın başkenti Hartum'un Riyad bölgesinde tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, farklı bölgelerdeki istihbarat merkezlerinin olduğu bölgelere sevk edildi.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, teslim olmayı reddeden istihbarat güçlerinin bulunduğu merkezlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Başkentin çeşitli mahallelerinde yoğun silah sesleri yükseliyor.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce lağvedilen İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı askerler, bağlı bulundukları birimin kapatılması, görevlerine son verilmesi ve verilen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

 
Ordu müdahale ederek başkentte kontrolü sağlamış, silahlarıyla birlikte teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu bölgeler kuşatma altına alınmıştı.
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