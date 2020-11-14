Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da savaş suçu hariç herkese genel af /14 Kasım 2020 13:08

Sudan'da savaş suçu hariç herkese genel af

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, silahlı hareketlerin nihai barış anlaşması kutlamaları için ülkeye gelmesine birkaç gün kala iç savaşlarda yer alan ve "silah taşıyan herkes için" genel af kararı çıkarttı.

SHABER3.COM

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Orgeneral Burhan, silah taşıyan, herhangi bir askeri operasyon ya da çatışmaya katılan ya da çatışmalarla ilgili herhangi bir eylem ya da açıklama yapan kişileri kapsayan genel af kararnamesi yayımladı.

Kararname, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkartılanlar, soykırım ile insanlığa karşı suç işleyenleri kapsamıyor.

Sudan’da 1986 tarihli silah yasasına göre, izinsiz silah ve mühimmat taşıyanlar en az 10 yıl hapis cezasının yanı sıra müebbet hapis ve idama varan cezalara çarptırılabiliyor.

Sudan hükümeti, nihai barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ve davetlilerin ağırlanacağı 15 Kasım Pazar gününü kutlamalar için resmi tatil ilan etmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıdaki silahlı grup, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sudan'da savaş suçu hariç herkese genel af Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:02