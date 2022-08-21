Sudan'da sel nedeniyle OHAL ilan edildi

Küresel ısınmayla birlikte değişen iklim yapıları ani yağışlara neden olmaya devam ediyor.Dünyanın bazı kesimlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dereler kururken, Afrika ülkesi Sudan'da ise kuvvetli yağışlar sele neden oldu.Ülkede sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.Sudan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu, Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde alarm ve OHAL ilan etti.İçişleri Bakan Vekili Anan Hamidi, yaptığı açıklamada, sellerde yaşanan can kayıpların bu eyaletlerde olduğunu belirterek, "Tüm gıda ve insani yardımlarımızı dağıttık, konvoylar gelecek günlerde o eyaletlere gidecek." dedi. Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman da "Sellerden etkilenenlere yardımı ulaştırmak ve olası zararları önlemek için erken uyarı sistemlerini güçlendiriyoruz" diye konuştu.Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Cezire Eyaleti Valisi İsmail Avadallah el-Akip, Menagil bölgesinde sellerde 3 binden fazla evin yıkıldığını belirtti. Akip, "Federal hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına, sellerden etkilenenleri barındıracak çadırlar sağlayarak hasarın azaltılmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıyoruz." dedi.