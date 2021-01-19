Sudan'da şiddet: Yüzlerce ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde farklı etnik gruplar arasında tırmanan şiddet olayları sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel kaynaklar bölgede son üç günde yaşanan etnik çatışmalar sonucu en az 155 kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.







Bölgede Arap göçebeler ile Arap kökenli olmayan Masalitler arasındaki çatışmalar Batı Darfur eyaletinin başkenti Cineyne'de cumartesi günü başladı. Arap göçebelerden bir kişinin öldürülmesi üzerine çatışmaların başladığı olaylarda çok sayıda çocuğun da öldürüldüğü belirtiliyor.





Batı Darfur Valisi Muhammed Abdullah Duma, çatışmalar sonucu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini, 130'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.





Batı Darfur'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Hartum'daki geçici hükümet huzurun yeniden sağlanması için bölgeye askeri birlikler gönderdi. Vali Duma, pazar gününden bu yana bölgede çatışmaların yaşanmadığını, ancak Kerindig'teki bazı evlerin ve çiftliklerin yağmalandığını belirtti. Durumun sakin olduğunu belirten Vali, güvenlik güçlerinin Cineyne ve Kerindig'te görev başında olduğunu ifade etti.





Güney Darfur'da en az 200 kişi öldü





Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde Fallata ile Arap Rizeigat kabileleri arasında çıkan çatışmalarda ise en az 200 kişi yaşamını yitirdi. Güney Darfur Valisi Musa Mehdi İshak, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bölgede en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. İshak, Gereida kenti yakınlarında bir çobanın öldürülmesinin sonrasında çatışmaların başladığını aktardı.





Darfur'da 2003 yılında beri Arap kökenli göçebe gruplar ile Arap kökenli olmayan Afrikalı kabileler arasında çatışmalar yaşanıyor. Arap Cancavid milislerine destek veren Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer El Beşir, bölgedeki soykırımdan sorumlu tutuluyor. 2003 ile 2008 yılları arasında bölgede 300 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.





Bölgede 13 yıl görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün süresi aralık ayında sona ermişti. Bölgedeki yardım örgütleri, birliklerin çekilmesi ile bölgede yeni şiddet olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.





Güney Sudan'da kıtlık ve açlık tehlikesi





Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesi çatışmalara sahne olurken, ülkenin güneyinde halk kıtlık ve açlık tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası yardım kuruluşu Maltaser International'dan salı günü yapılan açıklamaya göre, Afrika'nın kuzeyindeki ülkede yaklaşık 6 milyon kişi yeterli gıdaya erişemiyor. Ülkenin bazı bölgelerinde ise halk açlıkla karşı karşıya. Malteser International'a göre, Sudan'da devam eden çatışmalar, yaşanan seller ve koronavirüs salgını ülkedeki kıtlık ve açlığın başlıca nedenleri.