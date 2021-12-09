Sudan'daki Türk mühendisler kaçırıldı

Darfur’un idarecisi Mani Arko Minawi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mühendislerin kaçırılmasından duyduğu üzüntüyü belirtip “Darfur halkı için çalışan bu kişilerin güvenlikleri ve salıverilmeleri için” çağrıda bulundu.



Bölgede farklı aşiretler ve gruplar arasında çatışmalar sürerken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda sivil de savaşçılarla birlikte çatışmalarda hayatını kaybetti.



Yerel basına göre silahlı gruplar, yönetimin kendilerine saldıran bazı aşiretlerin liderlerinin tutuklanmasını talep ediyor. Bu haberlere göre Türk mühendisler de bu talep için pazarlık kozu olarak kullanmak üzere kaçırıldı.