Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'daki Türk mühendisler kaçırıldı /09 Aralık 2021 10:50

Sudan'daki Türk mühendisler kaçırıldı

Sudan yerel basını, 7 Aralık’ta Kuzey Darfur’un El Fashir bölgesinde Türkiye’den gelen mühendisleri kaçırdığını yazdı. Darfur Eyaleti’ne elektrik sağlayan santralde çalıştığı belirtilen işçilerden henüz bir alınmadığı da belirtildi.

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Darfur’un idarecisi Mani Arko Minawi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mühendislerin kaçırılmasından duyduğu üzüntüyü belirtip “Darfur halkı için çalışan bu kişilerin güvenlikleri ve salıverilmeleri için” çağrıda bulundu.

Bölgede farklı aşiretler ve gruplar arasında çatışmalar sürerken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda sivil de savaşçılarla birlikte çatışmalarda hayatını kaybetti.

Yerel basına göre silahlı gruplar, yönetimin kendilerine saldıran bazı aşiretlerin liderlerinin tutuklanmasını talep ediyor. Bu haberlere göre Türk mühendisler de bu talep için pazarlık kozu olarak kullanmak üzere kaçırıldı.
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