Sudan'dan at ve eşekten sonra şimdi de maymun eti ithalatı

Geçen hafta Türkiye'nin tarım üretimi için Sudan’da 99 yıllığına kiraladığı arazilerde üretime başlayamamasına karşın bu ülkeden tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal etme kararı aldığı ortaya çıkmıştı.







Türkiye, birçok tarım ürünü için Sudan’a yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulayacak ve buradan büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tereyağı, yumurta, bal, patates, domates, sarmısak, üzüm, buğday arpa ve mısır ithal edecek.





Anlaşmayla 500 ton at, eşek ve katır eti ile 500 ton at, eşek ve katırın da aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilecek tarım ürünleri arasında sayıldı.





Türkiye ve Sudan, 2015’te tarımsal işbirliği anlaşması imzalamış ve Türkiye bu ülkede 99 yıllığına kullanmak üzere tarım arazisi kiralamıştı. Ancak bu arazilerde üretim başlamadı. Sudan’da Ömer El Beşir’in darbeyle devrilmesinin ardından kiralık arazilerin durumu gündeme gelmiş ancak bir sonuca ulaşmamıştı. Ömer el Beşir’in iktidar olduğu dönemde Türkiye ile Sudan arasında 24 Aralık 2017’de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na getirildi. Komisyon görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sudan’daki yeni yönetimin eski yönetim döneminde imzalanan anlaşmalara bağlılığını teyit ettiğini, Sudan’ın yeni Dışişleri Bakanı'nın 24 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.







Ancak ithal edilecek ürünlerin bunlarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Sudan’dan çeşitli tahıl ürünlerinin yanı sıra at ve eşek eti alımını da öngören ticaret anlaşmasının ekleri arasından, “maymun eti” de çıktı. Anlaşmanın “Sudan’ın yüzde 40 vergili ürünler tarife taviz listesi” başlıklı bölümünde, maymun etinin yer aldığı belirlendi.





Anlaşmaya göre Sudan'dan maymun eti alınmayacak ancak başka bir ülkeye ihraç amacıyla ya da diğer bir nedenle Türkiye'ye sokulursa, vergi oranı yüzde 40 olarak uygulanacak.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği soru önergesinde “Maymun ve timsah eti de mi ithal edilecek? Bu etler nerede kullanılacak?” diye sordu.





İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise anlaşmayla ilgili şöyle dedi:





“Şimdi sıra kendi paramızla Sudan'ı kalkındırmaya mı geldi? Anlaşma uyarınca bu ürünlerin hiçbiri için gümrük vergisi de ödenmeyecek. Bu, ülkemizi tarım ve hayvancılık alanında ne hallere düşürdüğünüzün örneğidir.”