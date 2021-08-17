Sudoku'nun Japon mucidi hayatını kaybetti

Sudoku'nun mucidi Kaji Maki 69 yaşında hayatını kaybetti. Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kurmadan önce, üniversite öğrenimini yarıda bırakan ve bir matbaa şirketinde çalışan Kaji, daha sonra 'Sudoku' adını verdiği bulmacayı bulmak için mevcut bir sayı bulmacasından ipuçları aldı.







Böylece, 80’li yılların ortalarında, Japonca'da 'her sayı tek olmalı' anlamına gelen Sudoku doğdu.





Kaji’nin şirketi Nikoli tarafından yapılan açıklamada, "Sudoku'nun büyük babası olarak bilinen Kaji’ye dünyanın dört bir yanındaki bulmaca severler tarafından hayranlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.





Milyonlarca insanın hayatına girdi





Diğer taraftan Sudoku, denizaşırı gazetelerin bulmacaları basmaya başlamasından yaklaşık 30 yıl sonra dünya çapında 100 milyondan fazla insanın günlük hayatından yer etmiş durumda. Bulmaca, uzmanlar tarafından zihinsel yetenekleri keskin tutmanın bir yolu olarak övülüyor. 2006'dan beri her yıl sudoku dünya şampiyonası düzenleniyor.

NTV'nin aktardığına göre Kaji, üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinin okuyucularının yardımıyla bulmacalar üretmeye ve iyileştirmeye devam etti. Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başkanlığından istifa etti ve 10 Ağustos'ta safra kanalı kanserinden yaşamını yitirdi.





Kaji, 2007'de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çok fazla potansiyeli olan bir bulmaca için yeni bir fikir gördüğümde gerçekten duygulanıyorum" diyerek, iyi bir bulmaca icat etmenin sırrının kuralları basitleştirmek olduğunu söylemişti:





"Hazine bulmak gibi. Mesele ödülün kazanılıp kazanılmayacağı değil, tamamen çözmeye çalışmanın heyecanı.”



