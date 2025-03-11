Samanyolu Haber /Dünya / Suikast girişiminde Trump'ı koruyan Curran, ABD Gizli Servisi'nin başına geçti /11 Mart 2025 12:54

Suikast girişiminde Trump'ı koruyan Curran, ABD Gizli Servisi'nin başına geçti

ABD Başkanı Trump'ın Kasım 2024 seçimi öncesi düzenlediği bir miting sırasında suikast girişimine uğraması sonrası kendisini koruyan dönemin Gizli Servis Koruma Ekibi Şefi kurumun yeni direktörü oldu.

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ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı. Başkan Trump, Sean Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak, "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, 'başarısızlık ve zayıf iletişim' nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.
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