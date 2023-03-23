Suikast iddiaları hakkında konuştu: Çeteler kontrol edebildikleri birilerini istiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(Sinan Ateş cinayeti) Bir kişinin burnu kanadığında kıyameti kopartıyorlar, bir akademisyen öldürülüyor sesleri çıkmıyor.







Siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Siz devlet olarak bu tür bir olaya izin veremezsiniz. Arkasında hangi mesele var, tüm bunlar araştırılması gerekiyor, siz olayı kapatıyorsunuz. Neden, güç başka bir yerde, yargıya, savcıya, polislere baskı yapıyor. Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, hiç endişe etmeyin, bu olayı tüm ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, onların güvencesi olacağız.





Delil kararttığınız andan itibaren katilleri koruyorsunuz demektir. Bir kamu görevlisi yargının önüne çıkarır katilleri, devlette bir şey kaybolmaz, umarım böyle bir şey yoktur. Tutanağı tutanlar da imha edenler de hayatta, ortaya çıkar. Bu ülkede polis tutanak tutmuşsa, o polisin namusudur.





Ayşe Hanım adalet istiyor. Gözleri yaş dolu, ağladı. Kendisini teselli ettim. Ankara'nın ortasında eşim katledildi diyor. Çocuklarım babasız kaldı diyor. Hangi gerekçeyle katledildi? Ülkücünün çok sevdiği bir insan, akademisyen. Yetenekli bir kişi, siz yeteneği yok ediyorsunuz.





(Suikast iddiaları) Baronlar, çeteler kontrol edebildikleri kişileri istiyorlar. Kaçırılan paraların yerini biliyoruz, tamamını.





Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormayacaksam ben niye Cumhurbaşkanlığı yapayım? Ne kadar yasa dışı iş varsa hepsinin üzerine yürüyeceğim.





Devlette devamlılık esas. O proje verilmişse yapılacak zaten. Ama avantadan verilen paralara ben alacağım. Ben bunu 100 liraya yapıyorum kaça vermişim 500 liraya, 400 lira nerede? Biz hastaneye karşı değiliz, kaça yapıldı. Tüyü bitmemiş vatandaş vergi veriyor. Ben neden yol yaptın dedim mi? Yolu kaça yaptın diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun 400 lirayı kırışıyorsun. Ben o 400 liranın peşindeyim, çok büyük paralar bunlar, tamamını alacağız. Bunun için çeteler benimle uğraşmak isterler. 15 Mayıs'tan sonra her şey değişecek. Şeffaf, tüm kaynağın vatandaş için ayrıldığı bir dönem başlayacak. Teknoloji üreten bir ülke olacağız, dünyayla yarışacağız.





(418 milyar dolar) Yurt dışında gökdelenler yapsınlar, Muhammed Ali Clay'in çiftliğini alsınlar, Chelsea'de lüks binalar alsınlar, bunların tamamını biliyoruz. Almanya dahil 418 milyar doların nereye kaçırıldığını biliyoruz. Hepsini geri alacağız."