Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu mitinge çelik yelekle çıktı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün düzenlenen Samsun mitinginde çelik yelek giydi, sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korundu.







Diken’e bilgi veren kaynaklar, kendilerine ve koruma birimine ulaşan "çok ciddi istihbarat" olduğunu söyledi. Koruma ekibi, istihbarat nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini söyledi. Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu, bu defa yeleği giydi.





NE OLMUŞTU?

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" iddiasını paylaşmıştı. Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.





Seçim sürecinde CHP konvoyuna ait araçlar Adıyaman’da tekmelenmiş, Urfa'da CHP binasına mermi atılmış, CHP İstanbul il binası yakınlarında ateş açılmış, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da Erzurum’da taşlı saldırıya uğramıştı.