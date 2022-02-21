Suikast planlarını açıklayan IŞİD’li 12 yıl önce gözaltına alınmış

IŞİD’in Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenlemek istediğini açıklayan Kasım Güler’e ilişkin yeni belgeler, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren 10 Ekim katliamı dosyasına girdi. Güler’in, 2010 yılında, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle ifadesinin alındığı ortaya çıktı.





Güler, 11 Kasım 2010 tarihli ifadesinde, Van’ın Erciş ilçesinde inşaat işlerinde çalıştıktan sonra Ankara’ya gelerek müteahhitlik yaptığı söyleyerek, “İşlerim kötü gidince borçlandım ve borcumu ödeyemez duruma gelince 2008 yılında İran ülkesine gittim. Yaklaşık iki yıl burada kaldıktan sonra Türkiye’ye döndüm” dedi. Türkiye’ye döndükten sonra Konya’ya yerleştiğini belirten Güler'in ifade tutanağında, askerliğini yaptığı bilgisi de yer aldı.





"3 GÜN CEZAEVİNDE YATTIM"





Güler, “2007 yılında, Ankara ilinde, mal beyanı vermemekten üç gün cezaevinde yaptım. Bildiğim kadarıyla ailemden ve yakın akrabalarımdan aranan ve cezaevinde olan kimse yoktur” dedi.





Güler, El Kaide ile ilgili soruların tümüne “Susma hakkımı kullanıyorum” diye yanıt verdi. Emniyetin Güler’e ait telefon görüşmelerini dinlediği ve bu konuda tespitlerde bulunduğu ifade tutanağında görüldü. Tutanağa göre Güler, El Kaide adına faaliyet yürüttü, örgüte üye kazanmaya çalıştı, örgüt adına para topladı ve gizli toplantılar yaptı. Güler, örgüt için para toplama faaliyetlerini Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde yürüttü.





Emniyet, Güler’in, Şanlıurfa’da bulunan Cafer Ebu Talha kod isimli E.Ş.’ye “cihat bölgelerine giden İdris isimli örgüt üyesiyle nasıl iletişim kurabileceğini” sorduğunu, E.Ş.’nin de İ.H. isimli örgüt mensubuyla iletişime geçmesini söylediğini tespit etti.